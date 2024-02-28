أسعار السلع الغذائية في وزارة الزراعة.. تخفيضات تصل إلى 50%

تواصل وزارة الزراعة مع اقتراب شهر رمضان ضخ كمية كبيرة من اللحوم البلدية والسلع الغذائية في جميع منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بالقاهرة الكبرى وجميع المحافظات، وبتخفيضات كبيرة على الأسعار في ظل استمرار مبادرة «خير مزارعنا»، إذ تشهد أسعار السلع الغذائية في وزارة الزراعة تخفيضات تصل لـ50%.

أسعار السلع الغذائية في وزارة الزراعة بتخفيضات 50%

وأعلنت الوزارة عن وجود تخفيضات كبيرة على أسعارالسلع الغذائية بوزارة الزراعة بتخفيضات 50%، وذلك حسب السلعة، حيث جرى طرح اللحوم البلدية الحمراء ضمن مبادرة «خير مزارعنا»، بأسعار تبدأ من 280 جنيها للكيلو الواحد.

- السكر: 27 جنيها.

- لتر الزيت: يتراوح بين 57 و60 جنيها.

- سعر زيت الزيتون: 150 جنيها للتر.

- سعر السمن النوعين الجاموسي والبقري 120 جنيها.

- طبق البيض الأبيض والأحمر: 135 جنيها.

- طبق البيض الأبيض: 125 جنيها.

- شيكارة الأرز 5 كيلوجرامات: 210 جنيها.

أسعار الياميش في منافذ وزارة الزراعة

- قمر الدين الدمشقي: 35 جنيهًا

- تمر هندي أسواني إلى 35 جنيهًا

- قمر الدين سوري: بين 75 و85 جنيهًا

- تين سوري: 85 جنيهًا

- مشمشية كبيرة: 520 جنيهًا

- تين جبل: 420 جنيهًا

- قمر الدين الأقلام: 110 جنيهات

- مشمشية تركي: 90 جنيهًا

- قراصيا مجففة 250 جرامًا: 70 جنيهًا

- جوز هند كامل الدسم: 55 جنيهًا

- قراصيا مجففة 500 جرام: 140 جنيهًا

- زبيب بناتي فاتح: 80 جنيهًا

- سواداني مقشر: 60 جنيهًا

وصرح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات سابقة لقناة dmc، أن منافذ وزارة الزراعة تحتوي على جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المنزل المصري، خصوصًا إن السلع الأساسية متوفرة بأسعار مناسبة وتخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 50%.