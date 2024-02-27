«مش كل السمك بلطي».. تعرف على أغرب أنواع الأسماك في مصر: منها حداية البحر

«مش كل السمك بلطي»، إذ تزخر البحار والمحيطات بأنواع كثيرة من الأسماك مختلفة الأشكال والأحجام، تعكس قدرة وإبداع الخالق سبحانه وتعالى، فعالم البحار ملئ بالأسماك الغريبة قد لا يعرفها الكثيرين، وأغرب أنواع الأسماك في مصر واحدة من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين لما له من تشويق كبير، خاصة أن مصر حباها الله ببحرين هما الأحمر والمتوسط وبحيرات بجانب نهر النيل أطول الأنهار في العالم، ما أعطى لمصر تنوع كبير في أنواع الأسماك.

حداية البحر

«حداية البحر» تعد واحدة من أغرب أنواع الأسماك في مصر، إذ يجدها الشخص في سوق السويس، ويبحث عنها الكثيرون نظرًا لطعم لحمها المميز، وهي الكائنات البحرية التي لا تتواجد في متناول الصيادين بشكل دائم ولا تدخل شباكهم، إذ يتمّ صيدها مصادفة من أماكن في البحر تتواجد بها بين الصخور، وتظل حية لمدة تصل إلى يوم كامل خارج المياه حتى تموت، وفق ما صرح به الشيخ نادر محمد، تاجر أسماك بالسويس لـ«الوطن».

باتوس

من أغرب أنواع الأسماك في مصر أيضا سمكة «باتوس»، والذي يشبه لحمها «الضاني» بحسب محمد طه، أحد الصيادين وأصحاب محلات بيع التونة في سوق مدينة عزبة البرج، لـ«الوطن»، مضيفًا أن بعض المصريين يعرفونها، لكن البعض الآخر يستغرب من شكلها عندما يراها في الأسواق، وفي الوقت ذاته عندما يتذوقها يسأل عنها بعد ذلك لما لها من طعم طيب، ومختلف عن باقي أنواع الأسماك المختلفة.

طنط شريفة

وفي الغردقة يوجد الكثير من أغرب أنواع الأسماك في مصر، مثل طنط شريفة، وهي سمكة ممتلئة مكتنزة باللحم، من فصيلة الهامور الأحمر، يشبه سمك الناجل إلى حد كبير، لأنه ينتمي إلى ذات الفصيلة، معروفة بطعمها المميز، كما في سمكة الناجل، حيث يشبه طعم لحمها لحم الخراف، بحسب عبد المنعم علم الدين أحد تجار السمك.