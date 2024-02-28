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دراما المتحدة

كاتب صحفي: «التعليم» تدرس تجهيز المدارس بشكل يخدم ذوي الهمم

كتب:

نرمين عفيفي
10:47 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
ذوو الهمم

ذوو الهمم

علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، على قرار وزارة التربية والتعليم بزيادة نسبة الطلاب في المدارس الدولية بنسبة 5% على مستوى الكثافة الأساسية المقررة لكل مدرسة من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح فياض، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»، أن هذا القرار يأتي في إطار حماية المدارس من تقليل أعداد الطلاب الخاص بها، بالإضافة إلى رصد الأعداد الصحيحة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا للقانون المعمول به.

تجهيز المدارس بشكل يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى لتجهيز المدارس بشكل يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة ويحافظ على راحتهم، ووجهت بتدريب مكثف للمعلمين لتعاملهم مع هذه الفئة، بالإضافة إلى وضع امتحانات مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم وتختلف عن الامتحانات التقليدية.

أهمية توفير بيئة تعليمية شاملة ومناسبة لجميع الطلاب

واختتم «فياض» مداخلته بالتأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية شاملة ومناسبة لجميع الطلاب، وضرورة تعزيز التوجيهات والسياسات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

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بقلم نرمين عفيفي