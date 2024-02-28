يستضيف ملعب الأنفيلد بالعاصمة البريطانية لندن، الليلة، مباراة ليفربول وساوثامبتون، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023/ 2024؛ إذ تحظى المبارة باهتمام محبي ومشجعي كرة القدم الإنجليزية والعالمية، ونستعرض في السطور التالية، موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون والقناة الناقلة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون والقناة الناقلة في كاس الاتحاد الإنجليزي

في تمام الساعة الـ10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، يحل موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون والقناة الناقلة في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يخوض الريدز مباراة الليلة بعد أيام قليلة من حصوله على بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم

تذيع في العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية، قناة beIN Sports HD 1، مباراة ليفربول وساوثامبتون ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويعلق على المبارة محمد بركات؛ نظرا لأن شبكة قنوات beIN Sports تمتلك حقوق بث جميع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة BeIN sports 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القناة: مشفرة.