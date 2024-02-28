بعد انطلاق «قادرون باختلاف».. حقوقيون عرب يشيدون بدعم مصر لذوي الهمم

انطلقت منذ قليل، احتفالية «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، وشهدت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية طفرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف بحقوقهم داخل المجتمع.

قال ضياء شمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا، إن الدولة المصرية عملت جاهدة خلال السنوات الأخيرة، من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة آمنة لهم تمكنهم من العيش بسلام داخل المجتمع.

طفرة في تمكين ذوي الإعاقة بالمجتمع

وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة في تمكين ذوي الإعاقة في كل المجالات، إذ تحرص على أن توفر لهم مساحة للإبداع والحصول على الفرص المختلفة في شتى المجالات المتنوعة، ويتقلدون المهن المختلفة.

توفير منظومة صحية قوية

وقال القاضي محمد الطراونة، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نائب رئيس محكمة التمييز وعضو المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن الدولة المصرية توفر منظومة صحية قوية تعمل على توفير كافة أشكال الخدمة الطبية التي يحتاج إليها ذوي الإعاقة.

وأوضح أن المنظومة الصحية واحدة من أهم الخدمات التي يحتاج إليها ذوي الهمم، لافتا إلى وجود منظومة صحية ملائمة لهم تعمل على دعمهم أكبر دليل على أن مصر حريصة على تمكينهم وتوفير بيئة مناسبة لهم، فضلا عن تهيئة المباني لتكون ملائمة مع الإعاقات المختلفة.

وأضاف: «شاركت في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وكانت خير دليل على الإنجاز الكبير الذي قامت به مصر في تمكين ذوي الإعاقة، ووجدهم أول الصفوف أكد ما وصلوا له من تمكين وحصلوا عليه من حقوق، وتنظيم احتفالية قادرون باختلاف بشكل سنوي هو تقدير من الدولة المصرية لهم».