السيسي يدعو طفلة من ذوي الهمم لإعادة قصيدتها ويقبّل يدها: «كلماتك أثرت فينا»

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي قصيدة شعر التي قدمتها الطفلة روضة وليد من ذوي الهمم، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، ودعاها إلى إعادة تقديمها مرة أخرى.

«هحتاج أسمع رأيك» جملة بدأت بها الطفلة «روضة» التي تبلغ من العمر 9 سنوات، قبل إلقاء القصيدة الشعرية، لتفاجأ بثناء رئيس الجمهورية عليها قائلًا: «ممكن تعيديها تاني عشان هيا جميلة أوي، والمعني جميل أوي والإلقاء زودها جمال، سمعينا وعلمينا، قولي تاني بعد إذنك».

أبهرت الطفلة «روضة» الحضور بأدائها الرائع، وكرر الرئيس السيسي شكره لها، وصعد إلى المسرح وقبّل يدها في لقطة إنسانية وسط تصفيق الحضور، قائلًا: «كلماتك أثرت فينا، وزادت الاحتفالية جمال».

وقال الرئيس السيسي للطفلة المبدعة: «ربنا جميل أوي يا روضة، عشان كدا تعهاديني قدام الدنيا كلها إنك يوم القيامة تقولي يا رب هاتوا معانا».