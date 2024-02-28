الطفلة روضة تتحدى إعاقتها بالشعر.. طالبها السيسي بإعادة إلقاء القصيدة

طفلة لم يتعد عمرها الـ9 أعوام، اشتهرت خلال الأعوام الماضية بعد نبوغها في إلقاء الشعر، لتشارك في احتفالية «قادرون باختلاف» لأول مرة في عام 2018، قبل أنّ تظهر اليوم، في النسخة الخامسة من الاحتفالية متحدثة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلقي الشعر بطريقة مبهرة وسط بكاء والدتها، إلى الحد الذي جعل الرئيس يطالبها بإعادة إلقائها مجددًا.

قصة الطفلة روضة وليد

روضة وليد من أصحاب القدرات الخاصة، قالت في لقاء سابق، إنها تحب إلقاء الشعر منذ كان عمرها 5 سنوات ونصف فقط: «حضرت كتير من الحفلات واتعلمت وأنا عندي 5 سنين وقررت أتحدى إعاقتي واشتغلت على نفسي، وبدأت اعمل كل اللي بحبه بدعم من ماما».

«مفيش مستحيل، بشوف إن الإعاقة في الفكر مش في الجسد، ومشاركتي في «قادرون باختلاف» رزق من ربنا»، كانت تلك كلمات الطفلة روضة وليد خلال استضافتها في وقت سابق في برنامج مساء DMC، مؤكدة أنها تلقي قصائد دائمًا عن مصر.

احتفالية قادرون باختلاف 2024

تحلم الطفلة بأنّ تصبح طبيبة عظام فى المستقبل، لتعالج الأشخاص الذين لا يملكون المال مجانًا: «نفسي أكون دكتورة عظام علشان أعالج ذوي الهمم مجانًا وأخفف عنهم».

وظهرت «روضة» في احتفالية قادرون باختلاف اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ملقية قصيدة، قائلة: «صباح الفل على بلدي وعلى العالم وكل مكان، أعرفكم بنفسي وأقول لحضراتكم أنا إنسان، يجوز عندي اختلاف لكن مين قال إن أنا شخص ضعيف؟، ما دام عايش فليا كيان، آه مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة، مولود بقدرة ربنا اللي خلقني إنسان، أنا عندي قلب جميل أوي وعندي حلم كبير أوي، ومعايا ربنا سند كبير أوي».

وعقب إلقائها القصيدة، طالبها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة إلقائها على الحضور مجددًا، ثم صعد إلى المنصة وقبل يدها.