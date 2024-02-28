مايان السيد تحقق أمنية مقابلة الرئيس السيسي مرتين: أحلى حاجة في حياتي

لم تكن المرة الأولى التي تقف فيها الفنانة مايان السيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، فقد سبقها مشاركة أخرى في احتفالية يوم الشهيد، لتتحقق أمنية مايان بالوقوف أمام الرئيس مرتين وليس مرة واحدة.

في إحدى فقرات احتفالية اليوم، وقفت مايان السيد إلى جوار طفلتين من ذوي الهمم، وقدمت فقرة بعنوان "قد الحياة"، شاركت فيها الطفلتين لميس إسلام ورحمة خالد ثم قدمت الفقرة الاستعراضية لمجموعة من ذوي الإعاقات الذهنية والسمعية والحركية.

مقابلة الرئيس للمرة الأولى

وفي المرة الأولى حققت مايان السيد أمنيتها بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد، وخلالها عُرض مشهد من مسلسل الاختيار 3، الذي كانت تجسد فيه دور ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد الاحتفالية نشرت مايان على حسابها على موقع إنستجرام كلمات تعبر عن فرحتها وتحقيق أمنيتها، إذ كتبت: «شرف ليا إني شاركت في احتفالية يوم الشهيد بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده من أجمل الحاجات إللي حصلت أن سيادة الرئيس شكرنا».

وعبرت مايان عن أنها فخورة بالوقوف أمام الرئيس في احتفالية يوم الشهيد، بقولها: «حقيقي من أحلي الحاجات إللي حصلت في حياتي الحمد لله».

وأكدت خلال تصريحاتها لـ"الوطن"، أنها شهعرت بالسعادة، وبرغبتها الدائمة في المشاركة في الاحتفاليات المهمة أمام الرئيس، موضحة أنها سعيدة لاختيارها للمشاركة في الأوبريت خلال حفل يوم الشهيد.