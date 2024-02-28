توقيع الكشف على 1250 مريضا في قافلة طبية مجانية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1250 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية نجم التابعة لمجلس قروي حلوة بمركز مطاي على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

توقيع الكشف الطبي على 1250 حالة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 208 حالة جراحة، 260 حالة باطنة، 412 حالة أطفال، 38 حالة اسنان، 77 حالة نساء، 48 حالة تنظيم الأسرة، 128 حالة جلدية، 79 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

و من جانبه تم إجراء 209 تحاليل متنوعة و 8 حالات موجات صوتية و4 حالات أشعة سينية و117 كشف مبكر للضغط والسكر وحالتي خلع أسنان وتحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ115 مترددا، من خلال 9 عيادات متنقلة.