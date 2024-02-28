السجن عام وغرامة 50 ألف جنيه لوالد فتاتي الأسانسير بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، والد فتاتي الأسانسير في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة فتاتي الأسانسير»، لإدانته بمحاولة خطف الفتاتين بالسجن لمدة سنة غيابيًا وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه.

محاولة خطف الفتاتين

كما عاقبت المحكمة المتهمين الآخرين في القضية بالسجن لمدة عام وتغريمهم مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، وإلزامهم بالمصاريف، وجاء في أوراق القضية أن المتهمين حاولوا خطف الفتاتين وسكب مواد ضارة عليهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.