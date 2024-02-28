كيف توفر في ميزانية لحمة أول يوم رمضان؟.. تخفيض 100 جنيه في الكيلو

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ويتطلع المواطنون لشراء اللحوم لوجبة إفطار أول يوم رمضان، لذا يبحثون عن التخفيضات الكبيرة بدلا من شراء الكيلو بـ400 جنيه.

تخفيضات اللحوم في أول يوم رمضان

وكشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توفير لحوم بأسعار مخفضة من أجل المواطنين في شهر رمضان الكريم، إذ تم توفيرها بتخفيضات تصل إلى 30% على مختلف المنافذ والمعارض ومبادرات التخفيضات.

تخفيضات على أسعار اللحوم

وتنخفض أسعار اللحوم عن مثيلتها في الأسواق بنحو 60 إلى 150 جنيها كالتالي:

- اللحوم في الأسواق البلدي بين 350 و400 جنيه بينما في معارض أهلا رمضان بـ290 جنيها.

- اللحوم الضأن في الأسواق بـ450 إلى 480 جنيه بينما في المعارض بـ295 جنيها.

- اللحوم البتلو بين 350 و400 في الأسواق وتصل في المعارض والمنافذ إلى 295 جنيها.

- الكبدة البلدي في الأسواق بـ450 جنيها، وفي المعارض بـ295 جنيها.

اللحوم وجبة أساسية في البيوت المصرية أول يوم رمضان

أكدت فاطمة محمد، ابنة من محافظة الدقهلية، لـ«الوطن» أنها قررت الذهاب إلى معارض "أهلاً رمضان" لشراء اللحوم بتخفيضات كبيرة استعدادًا لأول يوم في رمضان. موضحة: «عادةً، يجب أن تكون اللحمة موجودة على سفرة أول يوم رمضان، وعندما بحثنا عنها في الخارج، وصل سعرها إلى 400 جنيه، ولكن في معارض 'أهلاً رمضان' وصلت إلى 295 جنيهًا، مما يعني توفير أكثر من 100 جنيه».

وأضافت سعاد إبراهيم، صاحبة الخمسين عامًا، أن ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة كانت أزمة، لكن جرى توفيرها بتخفيضات كبيرة، موضحة: «نزلت اشتري اللحوم من معارض 'أهلاً رمضان'، ووفرت 200 جنيه في الكمية التي اشتريتها لأول يوم رمضان».

وأشار محمد إبراهيم، إلى أن أول يوم رمضان له طقس مميز عند المصريين، خاصة بالنسبة للحوم التي توجد على مائدة الفطار، ويشتريها من المعارض ليوفر في ثمنها.