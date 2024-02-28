محافظ المنوفية يفتتح مدرسة محمد عبدالعزيز حجي الثانوية

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، مدرسة محمد عبدالعزيز حجي الثانوية بقرية كفر القلشي التابعة لمركز ومدينة تلا، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 7 ملايين جنيه، وتتكون من طابق أرضي و4 طوابق بإجمالي 15 فصلًا دراسيًا.

رفع كفاءة التعليم

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية وصالة متعددة الأغراض بالمدرسة، مشيدا بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي محافظات الجمهورية في حصولها على أعلى نسبة تعليم.

رصف طريق شبين الكوم طنطا

وشملت الجولة تفقد محافظ المنوفية لأعمال وضع الطبقة النهائية من الرصف على طريق شبين الكوم - طنطا بقرية السكرية بطول 3 كم، وذلك في إطار تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، نظراً لأهمية هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين محافظتي المنوفية والغربية. وأوضح المهندس محمد شاهين، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه تم وضع طبقة FDR بطول 3 كم في منطقة شبين الكوم، بدءاً من مدخل كلية الهندسة وصولاً إلى مدخل قرية البتانون، وبطول 5 كم في منطقة تلا، بدءاً من قرية السكرية وصولاً إلى بابل.

ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والمحاور المرورية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مبادرة 100 مليون شجرة

وخلال جولته، تفقد المحافظ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بطريق زاوية بمم بمركز ومدينة تلا، وفى لفتة طيبة قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية على عمال قطاع تحسين البيئة تقديرا لتفانيهم في أداء عملهم ودورهم البارز في إظهار الرونق الحضاري والجمالي بالمحافظة، موجها بالمتابعة الدورية لري تلك الأشجار، ولافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف المبادرة .