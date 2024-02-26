محافظ المنوفية: إنشاء سوق الماي بتكلفة 6.5 مليون جنيه في شبين الكوم

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية استكمالًا لمسيرة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها المحافظة في القطاعات كافة، رافقه نائبه محمد موسى ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا حرصه الدائم على متابعة كل المشروعات التنموية التي تتم على أرض المحافظة، وتذليل أي معوقات تواجه العمل.

سوق الماي بشبين الكوم

وبدأت الجولة، بتفقد المحافظ سوق الماي بشبين الكوم على مساحة 770 م2 بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 6.5 مليون جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بنسبة إنجاز 75%، وأضافت المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تركيب الجمالونات الحديد والصاج والصيانة لتصبح سوقًا نموذجيًا مطورة مزودة بكل الخدمات والمرافق.

وستضم السوق 3 محال تجارية و27 باكية مفتوحة مغطاة بجمالون وغرفة إدارية ومخزن ودورات مياه، فضلًا عن إمداد السوق بكشافات إنارة ومراوح كهربائية وتأمينها بكاميرات مراقبة، ووجه المحافظ بتزويد عدد المحال في السوق من 3 إلى 10 محال التجارية، بهدف توفير فرص عمل جادة لشباب القرية وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر.

التشطيبات النهائية للسوق

كما تفقد محافظ المنوفية، أعمال التشطيبات النهائية للسوق النموذجية بمدينة سرس الليان على مساحة 400 م2 بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، إذ جرى إنشاء 11 محلًا تجاريًا و19 باكية مفتوحة، وتزويد السوق بخدمات المياه والكهرباء، ووجه بتشكيل إدارة متخصصة لإدارة السوق وصيانتها والحفاظ عليها لضمان ظهورها بالشكل الحضاري.