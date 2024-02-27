إزالة منزل مخالف في حي السمران بوسط العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة على المباني المخالفة والبناء دون ترخيص، وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، إنه تم شن حملة برئاسة السكرتير العام، والإدارة الهندسية، وقسم المتابعات والقوانين الإرشادية، للبحث والتفتيش على رخص البناء، وعمليات البناء بدون ترخيص في أحياء المدينة.

تسجيل محضر بالواقعة للعرض على النيابة

وأضاف البيان أنه تم إزالة منزل من طابقين في منطقة السمران، بدون ترخيص، وتم عمل محضر إثبات حالة لصاحب المنزل، للعرض على النيابة ودفع الغرامة.

وأشار مجلس مدينة العريش إلى أن الحملات مستمرة في خدمات الزهور، والمساعيد، وابني بيتك، والسمران والصفا، وعاطف السادات، خلف الموقف الجديد

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، انه تم تفتيش حي الزهور قبل عدة أيام، وتمت إعادة أرض مملوكة لشركة المياه، استولى عليها اشخاص، وتمت إزالة الأسوار المعتدية، وتسجيل محاضر بالواقعة للعرض على النيابة

فرض هيبة الدولة ومنع البناء بدون ترخيص

وأضاف رئيس المجلس أن الحملات مستمرة بمنطقة خدمات المساعيد وأبو عيطة وأبو عرادة، وظلال النخيل القريب من منطقة الساحل، موضحًا أن عمليات التفتيش والملاحقات، جاءت بتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لمنع البناء بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وعدم الاعتداء على الأراضي المملوكة للشركات الحكومية.