شمال سيناء تعلن انتهاء التعامل الورقي في كل دواوين المحافظة

أعلن اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، انتهاء التعامل الورقي ودخول المحافظة عصر التحول الرقمي داخل جميع دواوين المحافظة.

وأضاف «الغندور»، خلال اجتماع متابعة الانتهاء من التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، والذي عُقد برئاسته، وبحضور مديري إدارات الديوان العام، أن جميع المعاملات والمكاتبات الحكومية ستكون إلكترونية.

خطة التحول الرقمي في المحافظة

وأشار «الغندور»، إلى رفع المعاملات وعرضها من جميع إدارات الديوان العام ومجالس المدن التابعة، والتصديق عليها وإرجاعها مرة أخرى سيكون إلكترونيا.

وأكد سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن جميع دواوين المحافظة ومجالس المدن والإدارات التابعة تعمل بكامل طاقتها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، لافتًا إلى أن الربط بين الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية سيكون عن طريق منظومة التحول الرقمي دون غيرها.

وبحسب «الغندور»، بدأت المحافظة إجراءات الحصول على الموافقة على الختم الإلكتروني من وزارة التخطيط لإتمام عملية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مجالس مدن العريش وبئر العبد والحسنة أصبح التحصيل بها إلكترونيا وانتهى بها عصر التحصيل الورقي.

إجراءات النقل والندب إلكترونيا

وأعلن سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن نقل الموظف أو ندبه أو ترقيته إو إخلاء طرفه، وغيرها من المعاملات في إدارات الموارد البشرية ستتم إلكترونيا، موجهًا بضرورة سرعة انتهاء جميع الإدارات بالمحافظة ومجالس المدن التابعة من رفع الكم التراكمي بكل إدارة «أرشيف الإدارات»، للوصول إلى التحول الرقمي الكامل.