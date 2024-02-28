إمساكية رمضان 2024 في شرم الشيخ.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

تستعد دار الإفتاء لإقامة حفل كبير في آخر أيام شهر شعبان لاستطلاع هلال رمضان 2024، بينما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية تفاصيل إمساكية رمضان 2024 شرم الشيخ والتي جرى وضعها وفقًا لحسابات دقيقة أجرتها الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب قسم التقاويم بالهيئة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل إمساكية رمضان 2024 شرم الشيخ، وموعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، خصوصًا بمدينة شرم الشيخ الساحرة.

إمساكية رمضان 2024 مصر

وبحسب إمساكية رمضان 2024 مصر فإنّ أول أيام شهر رمضان المبارك، من المتوقع أن يوافق يوم الإثنين 11 مارس المُقبل، فيما سيتم تأكيد الموعد باستطلاع هلال شعبان يوم 10 مارس.

موعد الإفطار والسحور

وبحسب إمساكية رمضان 2024 شرم الشيخ فإنّ موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم في أول أيام الصيام تكون كالتالي:

- عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 13:37 ساعة.

- موعد السحور أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 2:12 بعد منتصف الليل.

- موعد الإفطار أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 5:49 مساءً.

- موعد الإمساك أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 4:12 فجرًا.

- موعد الشروق أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 5:56 صباحًا.

- موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 4:32 فجرًا.

- موعد أذان الظهر أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 3:17 عصرًا.

- موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 5:49 مساءً.

- موعد أذان العشاء أول أيام رمضان 2024 شرم الشيخ.. 7:05 مساءً.

إمساكية رمضان 2024 شرم الشيخ

وتوضح إمساكية رمضان 2024 شرم الشيخ موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم طوال شهر رمضان المبارك كالآتي:

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا

ووفقًا لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة، والهيئة العامة للمساحة المصرية، فإنّه من المقرر أن ينتهي رمضان 2024 يوم الثلاثاء 9 أبريل، ويكون موعد عيد الفطر 2024 فلكيا الموافق الأربعاء 10 أبريل، فيما تأتي صلاة العيد 2024 شرم الشيخ في تمام الساعة 5:49 صباحًا.