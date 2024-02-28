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دراما المتحدة

طرح 4 آلاف طن سكر في معارض أهلا رمضان بالمنوفية.. الكيلو بـ27 جنيها

كتب:

عصام علم الدين
08:30 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
السكر - أرشيفية

السكر - أرشيفية

أكد محمد عبدالحفيظ، عضو الغرفة التجارية في محافظة المنوفية، توزيع 4 آلاف طن سكر بأسعار مخفضة في جميع منافذ أهلًا رمضان، وكذلك المحال والسلاسل التجارية المختلفة.

سعر كيلو السكر 27 جنيها

وذكر عضو الغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سعر كيلو السكر ثابت في جميع منافذ البيع والمحال التجارية ويبلغ 27 جنيهًا، مؤكدًا أنّ هناك رقابة شديدة على البائعين للالتزام بالتسعيرة المحددة، لعدم التعرض للمساءلة القانونية، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السكر، وكذا السلع الغذائية الأخرى خلال الأيام المقبلة.

انخفاض أسعار السلع الغذائية 

وأضاف عضو الغرفة التجارية، أن جميع منافذ البيع في محافظة المنوفية شهدت انخفاضا ملحوظ أسعار السلع الغذائية الأساسية، مشيرا أن الأيام المقبلة سيتم ضخ النواقص في منافذ البيع المختلفة، من ضمنها سلعة السكر لعدم وجود زحام على معارض أهلا رمضان، مؤكدا أن الإقبال على المنافذ كبيرًا للغاية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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