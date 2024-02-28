تفاصيل ملتقى الفكر بمديرية أوقاف الدقهلية خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف تفاصيل ملتقى الفكر بمسجد النصر إدارة شرق المنصورة، والذي سيعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح ويحاضر فيه نخبة متميزة من أساتذة الجامعات وعلماء الأزهر الشريف وقيادات المديرية والمتميزين من الأئمة وقادة الفكر، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتكثيف النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي خلال الشهر الكريم، وفي إطار استعدادات مديرية أوقاف الدقهلية لاستقبال شهر رمضان.

تفاصيل ملتقى الفكر لإدارة شرق المنصورة

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ملتقى الفكر1 سيعقد بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وملتقى الفكر 2 سيكون بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، إضافة إلى ملتقى الفكر 3 المقام في مسجد خاتم المرسلين بالجيزة، وملتقى الفكر 4 بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمديرية أوقاف بني سويف، وملتقى الفكر 5 بمسجد السيد يوسف بمديرية أوقاف الأقصر، وملتقى الفكر 6 بمسجد الفتح بمديرية أوقاف الشرقية.

وأضافت وزارة الأوقاف أن ملتقى الفكر 7 سيقا بمسجد سيدي أحمد البدوي بمديرية أوقاف الغربية، وملتقى الفكر بمسجد الميناء الكبير بمديرية أوقاف البحر الأحمر، وملتقى الفكر 9 بمسجد ناصر بمديرية أوقاف البحيرة، وملتقى الفكر 10 بمسجد المنشية بمدينة الطور مديرية أوقاف جنوب سيناء، وملتقى الفكر 11 بمسجد فيصل بمديرية أوقاف الإسكندرية ، وملتقى الفكر 12 بمسجد الأنصار بشبين الكوم مديرية أوقاف المنوفية، وملتقى الفكر 13 بمسجد ناصر بمدينة بنها – مديرية أوقاف القليوبية .

وأشارت الوزارة إلى أن ملتقى الفكر 14 سيعقد في مسجد الجامع الكبير سيدنا علي بن أبي طالب- رضي الله عنه بمديرية أوقاف السويس، وملتقى الفكر 15 بمسجد المجمع الإسلامي بمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد.