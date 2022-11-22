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هند عبدالحليم: أطور نفسي فنيا بالانفتاح على الثقافات.. والانتقادات لا تشغلني

كتب:

هبة أمين
08:02 ص | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
هند عبدالحليم

هند عبدالحليم

قالت الفنانة هند عبدالحليم، إنّها حريصة على تطوير نفسها من الناحية الفنية، من خلال مشاهدة الأفلام وحضور الندوات والورش المعنية، لافتة إلى أنّها تتابع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وشاهدت عددا كبيرا من الأفلام العربية والأجنبية، للتعرف على الثقافات المختلفة.

وأضافت عبدالحليم لـ«الوطن»، أنّها تستمع إلى التعليقات التي تأتيها، سواء عبر السوشيال ميديا، أو المحيطين بها، أو جمهورها في الشوارع، ويُسعدها كل ما يقال عنها، وتستفيد إذا ما كان هناك أية ملاحظات توجه لها وتنظر إليها بعين الاعتبار.

الانفتاح على ثقافات أخرى

وتابعت هند عبدالحليم، أنّها تغض الطرف عن التعليقات السلبية التي لا تفيد عبر السوشيال ميديا، مضيفة: «مش عايزة أضيع وقتي في حاجة تستهلك طاقتي وأعصابي».

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