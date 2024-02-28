توزيع 27 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسكندرية

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، انطلاق قوافل أبواب الخير، التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت «عازر»، في بيان اليوم، إن الدفعة الأولى من القافلة تستهدف توزيع 26 ألفًا و800 كرتونة غذائية.

وأكدت نائب محافظ الإسكندرية، أن توزيع المواد يأتي وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

عازر تثمن الدور الفعال لصندوق تحيا مصر

وثمنت عازر الدور الفعال لصندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني في العمل على توفير السلع للمواطنين.

قوافل أبواب الخير لرعاية مليون أسرة

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق قوافل أبواب الخير لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.