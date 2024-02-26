جامعة العريش تطرح مواد غذائية بمعرض أهلا رمضان بتخفيضات 20%

أعلنت جامعة العريش، توفير جميع أنواع المواد الغذائية، بنسبة تخفيض 20% للعاملين بالجامعة، بما في ذلك المستلزمات الغذائية، والخضروات والفاكهة من مزارع الجامعة، والأخرى المدعومة من بعض المصانع.

أنواع جيدة من البضائع بجامعة العريش

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في بيان، أن البضائع الموجودة جميعها من الأنواع الجيدة، ونسبة التخفيض جاءت بالاتفاق مع جهات أخرى وتجار، من أجل مساعدة العاملين بالجامعة.

أوضح أن مزارع الجامعة تنتج غالبية أنواع الخضروات، والأسماك والأجبان، وتوفر الفواكهه والمواد البقولية بجميع أنواعها، مع العمل على توفير اللحوم والمجمدات، سواء التي تنتجها الجامعة، أو التي سوف يتم استقدامها.

بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بشمال سيناء

وأشار إلى أنه هناك بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية، ومجلس المدينة، والذي بدوره ساهم في بعض الإمكانيات التي ساهمت في إنجاح المعرض في يومه الأول، والذي شهد إقبالا كبيرًا.