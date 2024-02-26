رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جامعة العريش تطرح مواد غذائية بمعرض أهلا رمضان بتخفيضات 20%

كتب:

حسين إبراهيم
09:20 م | الإثنين 26 فبراير 2024
معرض أهلا رمضان بجامعة العريش

معرض أهلا رمضان بجامعة العريش

أعلنت جامعة العريش، توفير جميع أنواع المواد الغذائية، بنسبة تخفيض 20% للعاملين بالجامعة، بما في ذلك المستلزمات الغذائية، والخضروات والفاكهة من مزارع الجامعة، والأخرى المدعومة من بعض المصانع.

أنواع جيدة من البضائع بجامعة العريش

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في بيان، أن البضائع الموجودة جميعها من الأنواع الجيدة، ونسبة التخفيض جاءت بالاتفاق مع جهات أخرى وتجار، من أجل مساعدة العاملين بالجامعة.

أوضح أن مزارع الجامعة تنتج غالبية أنواع الخضروات، والأسماك والأجبان، وتوفر الفواكهه والمواد البقولية بجميع أنواعها، مع العمل على توفير اللحوم والمجمدات، سواء التي تنتجها الجامعة، أو التي سوف يتم استقدامها.

بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بشمال سيناء

وأشار إلى أنه هناك بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية، ومجلس المدينة، والذي بدوره ساهم في بعض الإمكانيات التي ساهمت في إنجاح المعرض في يومه الأول، والذي شهد إقبالا كبيرًا.

اقرأ المزيد:

«شباب مصر مستقبل الجمهورية الجديدة».. مشروع قومي لتوعية طلاب جامعة العريش

بروتوكول شراكة استراتيجية للتنمية بين جامعة العريش ومجلس المدينة

محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلا رمضان لمتابعة توافر السلع بالحسينية

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان بالمحافظات.. تبدأ من 100 جنيه

بتخفيضات 35%.. وزير التموين يفتتح معرض «اهلا رمضان» بشبرا الخيمة

انتهاء التجهيزات لافتتاح معرض اهلا رمضان بأرض كوتة بالإسكندرية

18 منفذا لـ"اهلا رمضان" بالقليوبية
بقلم حسين إبراهيم