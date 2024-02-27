ضبط مواد غذائية تموينية داخل محل كشري في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة أسفرت عن ضبط 1360 كيس مكرونة وأرز مخصص للسلع التموينية، داخل أحد معامل الكشري بمدينة الفيوم، بالمخالفة للقانون، إذ إنّها مخصصين للتموين فقط ولا يجوز تداولها خارج البطاقات التموينية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحل المخالف، وإحالته للجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنّ المضبوطات تمثلت في 160 كيس أرز وزن الكيس كيلو، بالإضافة إلى 1200 كيس مكرونة يبلغ وزن الكيس نحو 400 جرام.

محاضر تموينية متنوعة

وتمكنت إدارة تموين تطون بمركز إطسا من تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار، فضلًا عن تحرير 3 محاضر شهادة صحية لمحال سوبر ماركت، و12 محضر تصرف في 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم غير مسموح بتداوله خارج المخابز البلدية، ومحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية تضمن 55 كيلو جبنة و33 كيلو سكر و3 كيلو مكرونة.

كما تضمنت تحرير محاضر نقص أوزان، وغير مطابقة للمواصفات، و10 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف.

ضبط سلع منتهية الغذائية بسنورس

وفي مركز سنورس، تمكنت حملة تموينية مكبرة من تحرير جنح بيع مشروبات غازية وعصائر وجبن منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 150 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، و30 علبة جبنة ربع كيلو، و50 علبة عصير منتهية الصلاحية.

تكثيف الحملات التموينية

من ناحيته، أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، على تكثيف الحملات التموينية، وتشديد الرقابة على مختلف الأسواق، والمخابز، ومنافذ بيع السلع، ومحال الجزارة، للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للمواصفات الصحية، فضلًا عن ضبط الأسعار.

وشدد وكيل وزارة التموين على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال مخالفي التعليمات، وذلك لمواجهة جشع التجار، وإعلاءً لمصلحة المواطنين.