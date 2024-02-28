مواعيد آخر قطارات المترو في المحطات التبادلية بين الخطوط الثلاثة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنَّه اعتباراً من اليوم الأربعاء، تقرر تعديل مواعيد قيام آخر القطارات للخط الثالث فقط بالمحطات التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وللخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة، موضحة أنَّ قيام آخر قطار بالخط الثالث فقط في المحطات التبادلية في تمام الساعة الحادية عشر مساء وقيام أول قطار في تمام الساعة السادسة والربع صباحاً.

تعديل مواعيد قيام أخر القطارات

وأوضحت في بيان لها أنَّه نظراً للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية من الخط الثالث الأمر الذى يلزم تعديل مواعيد قيام أخر القطارات للخط الثالث فقط بالمحطات التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وللخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة ابتداءً من اليوم ليصبح قيام أخر قطار بالخط الثالث فقط في المحطات التبادلية في تمام الساعة الحادية عشر مساء وأول قطار في تمام الساعة السادسة والربع صباحاً.

تواجد مكاتب للشكاوى

وأكّدت أنَّ التعديل خاص بالخط الثالث فقط دون تعديل أي من مواعيد قطارات الخط الأول والثاني، وناشد أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للمترو، جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة واتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى جميع الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.