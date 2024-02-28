انهيار السوق الموازي للدولار بعد وصول استثمارات مشروع رأس الحكمة إلى «المركزي»

لم تمر دقائق قليلة على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»، دخول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة إلى البنك المركزي، حتى شهد السوق الموازي للدولار انهيارا جديدا بعد تراجعه ليسجل نحو 47 جنيها.

وصول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة

الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أكد أنّ تراجع سعر الدولار في السوق الموازي، جاء بعد تصريحات الرئيس في احتفالية «قادرون باختلاف»، خاصة أنّه أعلن دخول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة بالفعل، على أن تصل الدفعة الثانية إلى البنك المركزي الجمعة المقبل، بمقدم 35 مليار دولار، تليها استثمارات أخرى بقيمة 150 مليار دولار حتى 2052.

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أنّ مضاربات السوق الموازي وهمية، والدليل الأكبر أنّ أسعار الذهب ارتفعت عالميًا خلال سنتين 18%، وفي مصر 130%، ما يعني أنّ تسعير الدولار في السوق السوداء قائم على مضاربات غير حقيقية.

السوق السوداء مجرمة قانونًا

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ السوق الموازي مجرمة قانونًا وفق المادة 222 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي، ويعاقب بالحبس كل من تداول أو تعامل بالأموال الأجنبية خارج السوق المصرفي ويتم مصادرة تلك الأموال، لافتا إلى أنّ تفعيل القانون ساهم في تحجيم السوق الموازي حتى جاءت الاستثمارات الكبرى التي أعلنتها الحكومة.

ولفت شعيب إلى أنّ صفقة الحكومة بالشراكة مع دولة الإمارات لتطوير وتنمية رأس الحكمة كانت في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، فهي بمثابة مورد اقتصادي دائم يستهدف زيادة 8 ملايين سائح سنويًا وتستهدف دخول 30 مليار دولار جنيه.