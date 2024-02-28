إطلاق أول منصة مصرية للحجز السياحي الإلكتروني.. تستهدف 30 مليون سائح في 2028

أطلقت أول منصة مصرية وعربية متكاملة لحجوزات السفر الإلكتروني وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال بشري غالي رئيس مجلس إدارة الشركة مالكة المنصة المصرية السياحية إنَّ منصة «ميوز» السياحية ستكون وسيط بين مقدمي الخدمات السياحية من شركات الطيران والفنادق وشركات السياحة وشركات تأجير السيارات وبين السياح، مبينًا أنَّه يمكن للسياح من مختلف دول العالم حجز زيارتهم لمصر عبر التليفون والإنترنت.

ولفت إلى أنَّ تلك المنصة تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تهدف إلى وصول أعداد السياح الوافدين لمصر إلى نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال العمل علي تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في جذب السياح لمصر.

السياح سيستطيعون رؤية المدن المصرية على الهواء عبر المنصة

وأشار إلى أنَّ المنصة ستتيح للسياح من مختلف دول العالم رؤية المعالم السياحية المصرية لحظة بلحظة، كما ستوفر معلومات ودراسات للقطاع السياحي المصري عن اتجاهات السفر لدى السياح.

وأشار إلى أنَّه خلال العقد المقبل لن تكون هناك سياحة دون تكنولوجيا، لافتًا إلى أنَّ رأس المال المصدر للمنصة يبلغ نحو 600 مليون جنيه، على أن تكون تكلفة المرحلة الأولى من المنصة 200 مليون جنيه.

المنصة تدعم الاقتصاد المصري

ومن جهته، قال الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الأفرواسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا الرئيس التنفيذي للشركة المصرية صاحبة مشروع إطلاق المنصة السياحية المصرية للحجز الإلكتروني «ميوز»، إن تلك المنصة تم إطلاقها بهدف وطني وهو دعم الاقتصاد المصري، فضلًا عن التسويق السياحي لمصر في العالم، موضحًا أنَّ المنصة ستكون وسيط بين مقدمي الخدمات السياحية من فنادق وشركات سياحة وغيرها مع السياح من مختلف دول العالم.

وأضاف أنَّ المنصة ستركز فور انطلاقها علي السوقين المصري والعربي، لافتًا إلى أن المنصة مصممة بأعلى مستوي أمان، كما أنّها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وأخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا الإطار، لافتًا إلى أنَّ المنصة ستنظم مسابقات وجوائز تحفز السياح علي زيارة مصر.

وأشار إلى أنَّ حجم الحجز السياحي الإلكتروني عالميًا بات مهولًا، موضحًا أنَّ قيمة الحجز الإلكتروني بلغت في عام 2023 نحو 512 مليار دولار، مشيرًا إلى أنَّ كل التوقعات ودراسات السوق الحالية والمستقبلية تؤكّد أنَّ قيمة الحجز السياحي الالكتروني بعد 7 سنوات من الآن سيصل إلى ما يقرب من تريليون و250 مليار دولار.