محافظ المنوفية يتابع مشروعات برنامج «الميجا».. استثمارات بـ166 مليون جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، محطة معالجة صرف صحي الكمايشة بطاقة استيعابية 9000م3 / يوم، التي يجري إنشاؤها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية «مشروعات الميجا»، للتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان انتهاء الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج «الميجا».

مساحة وقيمة المشروع

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمحطة المقامة علي مساحة ما يقرب من 5 أفدنة، بقيمة تعاقدية تجاوزت 166 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 80%، وخلال تفقده استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يستهدف 7 قري ريفية من خلال 7 محطات رفع «4 رئيسي + 3 فرعي» لخدمة ما يقرب من 133 ألف مواطن.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي انتظام سير العمل بكافة المواقع المستهدفة بالبرنامج، موضحًا أنه يجري العمل بالتوازي في الأعمال الإنشائية للمحطة ومحطات الرفع والشبكات للانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

وأكد المحافظ يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمركز تلا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمي ومهم، ويعود بالنفع العام علي المواطنين، موجهاً بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً علي الصالح العام.

توسعات مدرسة الشهيد عاطف السادات

وختم المحافظ جولته بزيارة مدرسة الشهيد عاطف السادات الابتدائية في ميت أبو الكوم، حيث يتم توسيعها من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 86%، وتجاوزت القيمة التعاقدية مبلغ 6 مليون و800 ألف جنيه، مع توفير مجموعة من الصفوف الدراسية تبلغ 19 فصل دراسي. وكان برفقة المحافظ في الزيارة المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومحمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتابع المحافظ أعمال التوسعات والتي تضم إنشاء جناح جديد يتكون من أرضي و 4 أدوار بطاقة 19 فصل دراسي ليصبح الإجمالي 33 فصل دراسي، وأشاد المحافظ بمستوي حجم الأعمال المنفذة، موجهاً بتكثيف الأعمال للانتهاء منها فى أسرع وقت تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم لخدمة أبنائنا الطلاب والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية للنهوض بالعملية التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية .