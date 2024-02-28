«النقل»: توفير مواصلات بديلة بعد إيقاف القطارات بين محطتي سيدي جابر والمنتزه

أعلنت وزارة النقل، توفير وسائل مواصلات بديلة خلال فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»، خاصة بعد إيقاف خط قطار أبو قير بين محطتي «سيدي جابر - المنتزه»، اعتبارا من أول شهر مارس المقبل.

المسارات الخاصة في المواصلات

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه سيجرى إعلان هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية، مؤكدة أن توفيرها بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والأجهزة المعنية بالمحافظة الإسكندرية.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه سبق وجرى تشغيل خدمة جديدة بخط «المعمورة - البصيلى» وهم قطاري 790/ 791، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار رقم 767 ركاب «رشيد - المعمورة»، موضحة أن قطار رقم 767 «رشيد - المعمورة» يمر بمحطات البصيلي والمشتل ومنشية الأمل ومياح وإدكو والدمياطي وبحيرة إدكو والأبعدية والطرح وسماد أبوقير والطابية والكلية البحرية والمعمورة.

محطات قطار «البصيلي - المعمورة»

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن قطار «البصيلي - المعمورة» رقم 791 يمر بمحطات رشيد والبصيلي والمشتل ومنشية الأمل ومياح وإدكو والدمياطي وبحيرة إدكو والأبعدية والطرح وسماد أبوقير والطابية والكلية البحرية والمعمورة، مشيرة إلى أن تنفيذ مترو الإسكندرية، يأتي في إطار التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.