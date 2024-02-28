بدرة تروج لدورها في مسلسل كامل العدد: حياة جديدة كلها حب

روجت الفنانة الاستعراضية بدرة، لمشاركتها في مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، بعدما شاركت في الجزء الأول الذي نال إعجاب الجمهور.

بدرة تروج لمسلسها كامل العدد

نشرت بدرة صورة البوستر الخاص بها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «تحمسين تشوفوا ماما بادرة في رمضان 2024؟، حياة جديدة كلها حب».

ووجهت بدرة رسالة إلى الفنان مصطفى درويش قائلة: «الله يرحمك يا عمر، كامل العدد +1».

أبطال مسلسل كامل العدد

شارك في بطولة المسلسل إلى جانب دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

معلومات عن بدرة

راقصة تشيلية اسمها الحقيقي Alejandra Constanza، واشتهرت باسم بدرة، بعد نزولها إلى مصر منذ 2015، وبدأت الرقص في مصر من عام 2019، واشتهرت من خلال وجودها مع حسن شاكوش في إحدى الأغنيات معه.