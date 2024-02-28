محافظ مطروح: تسليم أحدث أجهزة الأشعة المقطعية لمستشفى الحمام

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تسليم أحدث أجهزة الأشعة المقطعية الجديدة لمستشفى الحمام المركزي، دعماً من وزارة الصحة للعمل لخدمة المرضى، واستمرارا لجهود تطوير منظومة الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح في جميع المناطق بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الصحة.

تركيب أجهزة الأشعة المقطعية

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أنه سيتم الإسراع في تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد الحديث لمستشفى الحمام المركزي وفق الاشتراطات الفنية لسرعة تشغيله وتقديم خدماته للمواطنين من خلال الطاقم الطبي بالمستشفى.

دعم من وزارة الصحة

وقال محافظ مطروح إن هناك جهود كبيرة من خلال وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة مطروح والزائرين من المصريين والأجانب في جميع المنشآت الصحية، بنطاق مراكز ومدن المحافظة في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، من المستشفيات والوحدات الصحية، والرعاية الأساسية والمراكز الطبية، بدعم من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على جهود الدعم المستمر للارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة، بجانب القوافل الطبية والتي تقدم خدمات متميزة في القري والنجوع بالمناطق النائية.