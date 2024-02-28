أبرز مكتسبات «قادرون باختلاف» في عهد السيسي.. 10 سنوات تمكين

ذوي الإعاقة في مصر حققوا العديد من المكاسب والحقوق على مدار السنوات العشر الماضية، بفضل الجهود التي بذلتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتحقيق التنمية لهم.

دستور 2014 وذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن صياغة دستور 2014، يعتبر واحدا من أبرز مكتسبات ذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي، حيث جاء يكفل عشرات من الحقوق لذوي الهمم، في شتى مجالات الحياة، أهمها التمثيل المشرف في البرلمان، والحق في التعليم والصحة والعمل والمعاش.

وأشارت إلى أن إعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، وتبني العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، خلق بيئة تشريعية قوية، تحمي هؤلاء المواطنين، وأبرز هذه التشريعات التي تحميهم، صدور قانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الإعاقة، الذي نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف المجالات.

مكتسبات تشريعية لذوي الهمم

فضلا عن إصدار قانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، هذا إلى جانب إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة في شتى الجوانب المعيشية، سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي أو المعاش أو فرص العمل.

وأشارت إلى أنه من ضمن مكتسبات ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، خلال السنوات العشر الماضية، تأسيس صندوق استثماري خيري، برأسمال قدره مليار جنيه، يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، لتقديم الدعم المادي لذوي الإعاقة، لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.