«طلبت إيده للزواج».. من هي أماني سويدان زوجة بيومي فؤاد؟

قصة حب تشبه الروايات، جمعت بيومي فؤاد وأماني سويدان، كُتبت فصولها على خشبة المسرح، إذ التقى الاثنان في رحلة فنية واحدة، لتتوج قصة الحب بزواج سعيد أثمر عن ثلاثة أبناء، لكن القصة لم تكن كمثيلتها من قصص الحب المتعارف عليها، فمن هي وكيف بدأت علاقتهما؟

من هي أماني سويدان زوجة بيومي فؤاد؟

في رحاب كلية الفنون الجميلة، نشأت قصة حب فريدة من نوعها، جمعت بيومي فؤاد بزوجته الحالية، إذ لفت انتباهها بأخلاقه النبيلة وروحه المرحة، لتقع في حبه من النظرة الأولى عندما شاهدته يؤدي فريضة الصلاة على خشبة المسرح، حينها وُلد شعور عميق بالاحترام والتقدير، ليتطور لاحقًا إلى حب قوي جمعهما، ويتوج بزواج سعيد أثمر عن «محمد، نور، وجود».

أماني سويدان فنانة مصرية تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم الديكور، واستهلت رحلتها على المستوى المهني، كمصممة ديكور، التقت ببيومي فؤاد خلال فترة دراستها، كان حينها يمارس مهمة الإخراج، كمخرج ومنفذ، بينما كانت هي تُصمم ديكورات مسرحية جامعية، مثلما قالت في برنامج صاحبة السعادة على قناة «DMC».

كيف بدأت علاقة بيوي فؤاد وأماني سويدان؟

«ده حبيب فاشل وأنا اللي خطبته».. في خطوة جريئة من أماني سويدان، زوجة بيومي فؤاد، استطاعت خلالها أنّ تكسب قلبه، بعدما عرضت الزواج على بيومي، ليكتمل زواجهما وتُكون عائلة سعيدة، إذ أكدت صحة اختيارها الذي برهنه بيومي فؤاد، كزوج وداعم وصديق وأيضًا حبيب، مثلما أكدت في أكثر من مناسبة، وهو ما سردته في حوار تلفزيوني.

أماني سويدان زوجة بيومي فؤاد، تفضل الحياة الهادئة، إذ تعيش في عالم بعيد عن الأضواء، وتُركز على تربية أبناءها ودعم زوجها في مسيرته الفنية، رغم كونها فنانة أيضًا، لكنها قررت استغلال هذه الطاقة لتصبح مصدر إلهام لزوجها، لتشجعه وتسانده في مختلف خطواته، وتشاركه أفكارها وتساعده في اختيار الأدوار التي تُناسب موهبته.