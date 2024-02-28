هيئة الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ ارتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، يرجع إلى وجود تغيرات في التوزيعات الضغطية ومصادر الكتل الهوائية، حيث تختلف من وقت إلى آخر، وتعمل على ارتفاع قيم الحرارة لمدة 48 ساعة مقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ ارتفاع درجات الحرارة ستكون بنحو 6 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تصل العظمي على القاهرة إلى 28 درجة غدا، والذروة يوم الجمعة 29 درجة، بسبب هبوب كتل هوائية صحراوية جنوبية غربية وهي قادمة من مناطق صحراوية شديدة الحرارة، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد عدد ساعات سطوع أشعة الشمس، ويمنع تكون السحب الحاجبة لأشعة الشمس خلال النهار.

درجات الحرارة الخميس 29-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 1-3-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 15 درجة.