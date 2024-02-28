سامية بيبرس: نعمل على تنمية الثقافة لدى الشباب

قالت السفيرة سامية بيبرس، مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، والأمين العام لمجلس الشباب المصري، إن مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني يعمل على تنمية الثقافة لدى الشباب، لافتة إلى أن رؤية مصر 2030 اهتمت بخلق العدالة الثقافية، وتعمل منظمات المجتمع المدني المختلفة على تحقيق هذه العدالة الثقافية.

توطين العدالة الثقافية

ولفتت سامية بيبرس إلى أن مصادر الثقافة الرفيعة تكون عادة في العاصمة، مشددة على ضرورة العمل على توطين العدالة الثقافية بهدف وصول الخدمات إلى جميع أنحاء الجمهورية بدون أي تمييز، والعمل على تطوير الحرف اليدوية التراثية لما لها من دور في توطين الهوية الوطنية.

وطالبت بالعمل على إحياء وتطوير قصور الثقافة والمسارح في القرى وخاصة المحافظات الحدودية، مشيدة بتعاون مجلس الشباب المصري مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة للعمل على توطين العدالة الثقافية والهوية الوطنية.

يذكر أنه تحت شعار «معا نحو توطين العدالة الثقافية في كل المحافظات المصرية»، أطلق مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بهدف تعريف الشباب بمفهوم العدالة الثقافية وأهدافها وكيفية تحقيقها، والتعرف على التحديات التي تواجه توطين العدالة الثقافية بالمحافظات المختلفة، ومناقشة سبل تحقيق العدالة الثقافية في مصر والتعرف من الشباب أنفسهم على أسباب عزوفهم عن المشاركة بشكل فعال في المجال الثقافي، وسبل تحفيزهم على المشاركة في الإنتاج الثقافي المحلي. تمكين وتثقيف الشباب.

تعاون كبير لخلق العدالة الثقافية

قالت منى الحديدي، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أن هناك تعاون كبير بين جهات الدولة المختلفة من أجل خلق العدالة الثقافية على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت أن هناك تعاون بين المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل توفير الثقافة اللازمة للشباب، لاسيما أن هذه الفئة تٌمثل النسبة الأكبر من المواطنين المصريين، فضلا عن حرص الرئيس السيسي على تمكينهم وتوفير بيئة صالحة لهم، مضيفة أن الشباب المصري يتمتع بوعي كبير.