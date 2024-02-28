بعد نجاحه.. انسحاب أحد أبطال فيلم الحريفة من الجزء الثاني

أعلن المنتج طارق الجنايني قراره بتقديم جزء ثان من فيلم الحريفة، بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه، وتمت ترجمته فى شباك تذاكر الإيرادات، مُحققًا 67 مليونا و742 ألفا و711 جنيهًا، محتلا صدارة الايرادات منذ 8 أسابيع من طرحه، وتمكن أن يدخل في قائمة أعلى 10 أفلام بالسينما المصرية.

انسحاب أحد أبطال فيلم الحريفة من الجزء الثاني

أعلن الفنان الشاب سليم الترك اعتذاره عن عدم المشاركة في الجزء الثاني لفيلم الحريفة، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: «بعد نجاح بشكل كبير من فيلم الحريفة الجزء الأول، احنا بنستعد لتصوير الحريفة الجزء الثاني، لكن للأسف أنا هقدم اعتذاري لأسرة الفيلم، أقدم انسحابي من الحريفة الجزء الثاني».

قصة فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم الحريفة حول شخصية ماجد، وهو شخص تتعرض أسرته لأزمة كبيرة، فيضطر والده لنقله من مدرسته الانترناشونال إلى أخرى حكومية، ويلتقي بشباب جدد، وتنطلق رحلته في مركز الشباب بالمنطقة، ليحقق حلمه في كرة القدم مع زملائه الجدد.

فيلم الحريفة بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، خالد الذهبى، سليم الترك، وآخرين، من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.