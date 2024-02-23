فيلم الحريفة يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ65 مليون جنيه في 7 أسابيع

لا يزال فيلم الحريفة الذي يقود بطولته مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، يتصدّر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الخميس إيرادات تقدر بـ837 ألفا و325 جنيها، وتصدّر المركز الأول من بين 12 فيلم حاليًا بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم الحريفة، على مدار أكثر من 7 أسابيع عرض بالسينما بنحو 65 مليون جنيه، وحقق فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي في نفس مدة عرضه بالسينما نحو 27 مليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريفة بطولة نور النبوي، أحمد غزي، خالد الذهبي، أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، نور إيهاب، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو، فراس سعيد، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم الحريفة

تدور قصة فيلم الحريفة في إطار كوميدي، من خلال طالب ثانوي من طبقة ثرية يتعرض والده لأزمة مالية يضطر على إثرها لبيع ممتلكاته ونقل ابنه لمدرسة شعبية، وبسبب اختلاف الطبقات الاجتماعية تحدث بعض المناوشات بين الطلاب، حتى تجمعهم ممارسة لعبة كرة القدم.