سر تسمية مسلسل كامل العدد +1: «7 ولاد مش كفايا»

يشارك الجزء الثاني من مسلسل «كامل العدد +1»، ضمن السباق الرمضاني 2024، وهو مسلسل يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول سيدة مُطلقة تقوم بدورها الفنانة دينا الشربيني، لديها 4 أبناء، تقع في حب رجل منفصل عن زوجته لديه 3 أبناء، والذي يجسده الفنان شريف سلامة ويتزوجان.

سر تسمية المسلسل كامل العدد +1

كشف البرومو الرسمي، الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لـ مسلسل «كامل العدد +1» عن سبب تسمية الجزء الثاني بهذا الاسم بدلًا من «كامل العدد 2»، فظهر خلال لقطات البرومو أن الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة ينجبان طفلا ثامنا، بجانب أولادهما السبعة الذين شاركوا في الجزء الأول، لتزيد العائلة فردًا جديدًا وهو السبب في إضافة +1 إلى اسم المسلسل.

قضايا يناقشها المسلسل

وروجت القنوات الناقلة لمسلسل كامل العدد عن البرومو التشويقي للجزء الثاني من العمل، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: «سبعة مش كفاية الثامن يحلي الحكاية»، إشارة إلى الطفل الثامن الذي يزيد أحداث المسلسل تشابكًا وكوميديا، إذ يسلط المسلسل الضوء على علاقة الآباء بالأبناء والتطورات والضغوط التي تواجه الحياة الزوجية.

مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.