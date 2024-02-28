«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. تحذير من ظاهرة جوية على الطرق

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين على معظم الأنحاء بالإضافة إلى وجود بعض الظواهر الجوية، لذا يتساءل البعض عن موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى؟

أجابت هيئة الأرصاد الجوية، عن تساؤل موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، في بيان لها، مشيرة إلى أنه اعتبار من السبت 2 مارس نشهد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

متى تنخفض درجات الحرارة

ويشهد يوم السبت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا، بالإضافة إلى نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

ويسود يوم السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب السعيد ومائل البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة السبت 2-3-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 13 درجة.