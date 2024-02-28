لأول مرة في فصل الشتاء.. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمي تواصل ارتفاعها على جميع أنحاء الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف قيم الارتفاع بين محافظات جنوب البلاد ومنطقة مصر الوسطى والقاهرة الكبرى وصولا الى السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد.

استمرار الحرارة في الارتفاع

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ما زالت تسجل درجات أعلى من معدلاتها الطبيعة في ذلك الوقت من فصل الشتاء، بنحو من 4 لـ6 درجات خلال النهار، وتنخفض بين 8 لـ12 درجة أحيانا خلال ساعات المساء المتأخرة.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أن فصل الشتاء متوقع فيه أحيانا حدوث ارتفاعات في درجات الحرارة ولكن بقيم أقل مما نشهده حاليا، ولكن دراسة الوضع بشكل كامل لن تتم إلا في نهاية فصل الشتاء، نظرا لأنه من المتوقع أن نشهد مع منتصف الأسبوع المقبل حدوث انخفاضات كثيرة في درجات الحرارة بحيث تعود إلى معدلاتها الطبيعة ثانية في الأسابيع الأخيرة من الشتاء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم على محافظات جنوب البلاد وسيناء ومدن القناة فتواصل ارتفاعها، بقيم أعلى من الدرجات التي تسجلها محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية.

القاهرة 24 15

أكتوبر 24 13

بنها 23 12

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 21 10

رأس سدر 21 13

نخل 23 13

كاترين 15 03

الطور 23 14

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 23 13

العلمين 22 12

مطروح 21 12

السلوم 20 12

سيوة 22 11

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 16

سفاجا 25 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 29 16

حلايب 27 17

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 24 10

بني سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 25 11

سوهاج 26 14

قنا 26 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 25 12

أبو سمبل 27 15