بدء فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض الصدر بعد قليل

تنطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض الصدر برئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس جمعية الصدر، بالمتحف القومي للحضارات.

المؤتمر السنوي لأمراض الصدر pulmo Egypt

وتنطلق فعاليات المؤتمر بحضور عدد كبير من الوزراء وخبراء الصدر في مصر، ومن المقرر عرض فيلم قصير عن أمراض الصدر في مصر وجهود الجمعية المصرية لمواجهة هذه الأمراض، وكيفية القيام بالتشخيص والعلاج والإطلاع على أحدث البروتوكلات العلاجية الحديثة في مجال أمراض الصدر.

من هو الدكتور حسام حسني؟

الجدير بالذكر أن الدكتور حسام حسني، هو أستاذ الأمراض الصدق بكلية طب جامعة القاهرة، وتم تعيينه خلال شهور قليلة أمينًا عاما للمجلس الصحي المصري بقرار من رئاسة الوزراء، كما يشغل الدكتور حسام حسني عدد من المناصب العلمية، حيث أنه أمين عام الزمالة المصرية، ورئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، كما شغل منصب عام لوزارة الصحة وهو المستشار الخاص لوزير الصحة للتميز الإكلينيكي.