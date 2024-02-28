الطالبة صفاء طه للرئيس السيسي: أنت معجزة مصر

شهد الجزء الثانى من احتفالية «قادرون باختلاف»، أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ظهور الإعلامى الرياضى هانى حتحوت، بصحبة اثنين من ذوى الهمم «كارينا وعبدالرحمن»، وقدّم أبطال مصر من ذوى الهمم، وعرّفوا أنفسهم أمام الرئيس السيسى، ليبدأ حديث بطل العالم فى السباحة، محمد عيد أبوجودة، وعمره 19 عاماً، يلعب بنادى الشرق ببورسعيد: «السنة اللى فاتت لما اتصورنا معاك يا ريس ووعدناك هنرجع بميداليات كتيرة.. رجعنا بـ27 ميدالية، وحصلت على الذهبية والفضية والبرونزية، ورفعت علم بلدى، ونوعدك نرفع علم مصر تانى فى المرات الجاية.. أبطال مصر بيحبوك جداً».

أما على عبدالله، بطل العالم فى ألعاب القوى، 22 عاماً، ويلعب بنادى الجزيرة، فحصل على 3 ميداليات فضية فى بطولة العالم فى فرنسا 2023، وطلب من الرئيس السيسى أن تكون دورة الألعاب لذوى الهمم 2027 تحت رعايته، وأن يحضر حفل الافتتاح، واستجاب الرئيس لطلبه، قائلاً: «أتشرف.. وسأكون موجود»، وأضاف «عبدالله»: «هذه المرة الأولى فى تاريخ مصر التى تستضيف فيها هذه البطولة الخاصة بنا، وفخور بتصميم الشعار لهذه الدورة».

ورحب الرئيس بـ«تاليا»، التى ظهرت بصحبة الإعلامى إبراهيم فايق، قائلاً: «كبرتى جداً يا تاليا، وبقيتى عروسة خلاص»، لترد التحية بقولها: «صباح الخير يا ريس، حضرتك وحشتنى جداً»، ليرد عليها: «وانتى جداً والله»، وسألت «تاليا» الرئيس عن صحته قائلة: «انت كويس؟»، ليجيبها: «أنا بخير طول ما انتى وانتوا بخير، وطول ما انتوا راضيين»، وطلب الرئيس من مرافقها الإعلامى إبراهيم فايق أن يترك لها فرصة الحديث بأريحية قائلاً: «سيبها تتكلم سيب تاليا تقول.. قولى يا تاليا».

ومازحت «تاليا» إبراهيم فايق قائلة: «أنا فايقة يا فايق.. انت صعبت عليا المرة اللى فاتت»، فى إشارة إلى واقعة نومها خلال احتفالية سابقة لـ«قادرون باختلاف»، وتابعت «عايزة أقول نكتة»، وشجعها الرئيس بقوله: «قولى وضحكينا يا تاليا»، لتقول: «ليه الهرم الأكبر لونه أصفر؟ من خوفه»، مما أثار ضحك الحضور.

وبعد مشاهدتها لأفلام كارتون أجنبى مصنوعة خصيصاً للمكفوفين، بتقنيات وصف الصوت، طلبت الطفلة «تاليا»، من الرئيس السيسى، محاكاة هذه الأفلام فى مصر، قائلة: «ممكن فى الأفلام والكارتون العاديين يتعملوا بنفس الطريقة، علشان نعرف ننبسط بيهم إحنا كمان»، واستجاب الرئيس السيسى: «تحت أمرك يا تاليا»، مضيفاً أن وزارة الثقافة تتعاون مع وزارتى الشباب والتضامن والجامعات المعنية وشركات الأعمال لتنفيذ الفكرة: «مستعدون، ونوجه رئيس الوزراء بالاهتمام بالأمر، وإن شاء الله هنعملها».

«أنا باحب حضرتك جداً يا ريس، ومبسوطة إنى كنت مع حضرتك السنة اللى فاتت والسنة دى».. قالتها «تاليا»، موجهة الشكر للرئيس قائلة: «شكراً جداً فخامة الرئيس.. وأى حد بيشارك فى الحفلة دى بيبقى مبسوط إنه قدام سيادتك»، وتوجه الرئيس بالشكر لـ«تاليا»: «أنا اللى باشكرك وسعيد أوى إنى باشوفك السنة دى بخير وكبرتى وبتعلمينا وبتقولى حاجات جميلة وعلمينا يا تاليا.. علمونا وفهمونا وماتبخليش.. وأنا سعيد وهابقى سعيد أكتر أما أشوفك، وربنا يخليكى وكل سنة وانتى طيبة وبالصحة والسلامة.. باى باى يا جميلة».

وقدم الفنان الإماراتى حسين الجسمى فقرة فنية خلال الحفل، وقال قبل الفقرة الفنية: «صباح الخير سيادة الرئيس، صباح الخير الحضور الكريم، أنا سعيد وفخور إنى بين أهلى وناسى وإنى باحضر العيد الجميل الخاص بقادرون باختلاف»، وواصل: «سنة بعد سنة أشوف بعينى التطور للمصريين من قادرون باختلاف، وهذا مش هيصير إلا بدعم أبوهم فى ضهرهم، واللى خلى مصر كلها تبقى فى ضهرهم، وأتشرف كإماراتى إنى أكون فى ضهرهم».

وقال عمر محمد، الطالب بكلية الحقوق، المتحدث الرسمى لذوى الهمم على مستوى جامعة القاهرة: «طلبنا حضور الفنان الإماراتى حسين الجسمى لاحتفالية قادرون باختلاف اليوم، فقد كان حاضراً فى النسختين الثانية والرابعة وهو سفير لقادرون باختلاف، ولبى طلبنا»، ليردّ المطرب: «مصر تؤمر وأنا أقول حاضر»، وشرح الطالب «عمر»، الذى يبلغ من العمر 21 عاماً، خلال الاحتفالية، معنى كلمة وطن، قائلاً: «كلمة وطن تعنى الاحتواء والسند والضهر، وإحنا فى فترة صعبة ومع بعض هنقدر، وهنعدى، وهنوصل بالبلد دى لبر الأمان».

وأشاد الشاب عبدالرحمن مصطفى كامل، 23 عاماً، من متحدى الإعاقة الذهنية والحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، بحسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، مشيراً إلى أنه أسطورة فى تاريخ الكرة المصرية، ولديه روح وحماس، ويعلم قيمة المنتخب الوطنى جيداً وسيقوده إلى الفوز ببطولة أمم أفريقيا، وسينافس على كأس العالم، وأضاف أنه منتظر مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر، التى ستقام فى السعودية يوم 8 مارس المقبل، متمنياً أن يجلب فريق الزمالك صفقات جديدة لإعادة هيكلة الفريق مرة أخرى، ودعا الإعلامى هانى حتحوت الشاب «عبدالرحمن» إلى استضافته فى برنامج «الماتش»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، لتحليل مباراة الأهلى والزمالك.

ووجهت صفاء طه، الطالبة فى كلية الإعلام، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاحتفالية، قائلة: «أنا عاوزة أشكر كل أصحابى اللى ظهروا معايا فى الفيديو، وعاوزة أقول لكم إن مصر مليئة بقادرون باختلاف وأنجح كمان»، ووجهت حديثها للرئيس: «حضرتك معجزة مصر»، ورد الرئيس السيسى: «أنا سعيد بيكى يا صفاء، منورة الدنيا كلها، ومتشكر إنك حضرتى وأسعدتينا وفرحتينا بضحكتك».