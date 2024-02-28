خبير سياحي: «رأس جميلة» اسم على مسمى ومستقبل الاستثمار في مصر

منطقة رأس جميلة هي اسم على مسمى، حيث تقع في أجمل بقاع مصر بمدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، وتتمتع بموقع استراتيجي مهم، وتمثل منطقة جذب للسياح، حيث المحميات الطبيعية ومستقبل مصر الواعد في الاستثمار السياحي.

رأس جميلة مستقبل مصر في الاستثمار السياحي

وقال محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن رأس جميلة اسم على مسمى، فهي واحدة من أجمل المحميات الطبيعية بمدينة شرم الشيخ، ومستقبل مصر الواعد في الاستثمار السياحي، وتمثل عامل جذب للسياح على مستوى العالم.

وأشاد «عيد» بمجهودات الدولة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات على غرار مدينة العلمين الجديدة ومنطقة رأس الحكمة، مما له أثر إيجابي على دعم الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، وتشغيل الأيدي العاملة، وخلق رواج سياحي واقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

موقع استراتيجي مهم

ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن منطقة رأس جميلة تتميز بموقع استراتيجي مهم، فهي تطل مباشرة على البحر الأحمر، وتتجاوز مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع، لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ جاذبة للاستثمار السياحي فهي مقصد عالمي لعشاق السياحة.

يذكر أن مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كشفت لـ«الوطن»، عن مشاركة قيادات الوزارة في وضع مخططات لتطوير منطقة رأس جميلة، وتشمل تنفيذ مشروعات سياحية بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 7 مليارات جنيه.

وأعلنت الحكومة عن إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة للمنافسة العالمية، منها صفقة استثمارية بين مصر ودولة الإمارات، لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، والتي تطل على البحر المتوسط على حدود مصر الشمالية.