وزيرا الطيران وقطاع الأعمال يبحثان تنفيذ مشروع «رأس جميلة» بشرم الشيخ

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً مشتركًا لوضع الخطوط النهائية الخاصة بإقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور مجلسي إدارتي شركتي المنتزه للسياحة والاستثمار وايماك العقبة، وعدد من قيادات الوزراتين.

إقامة المشروع على قطعتي أرض

ويقام المشروع على قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتا المنتزه للسياحة والاستثمار التي تساهم بها شركة «إيجوث»، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة «إيماك العقبة» التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك من خلال ضم االقطعتين ليصبح مشروعًا وكيانًا واحدًا كبيرًا تساهم فيه الشركتان كل بحصته في الأرض.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الإجراءات اللازمة للبدء في إقامة المشروع والخطوات التنفيذية للمشروع، والبرامج الزمنية المقررة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق ولجان للمتابعة الدورية لما يجري تنفيذه على أرض الواقع.

وزير الطيران يشيد بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين

وأشاد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني في بيان اليوم الأحد، بالتعاون المثمر والتنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات والمشاريع المشتركة، وأعرب عن رغبته في استمرار المزيد من التعاون بما يخدم الدولة المصرية.

وأكد أن القيادة السياسية تهتم بمثل هذه المشروعات الاستثمارية، وأن وزارة الطيران المدني تعمل على تذليل كافة التحديات والعقبات أمام المستثمرين، وتستهدف وتشجع مثل هذه المشروعات التي تساهم في زيادة الدخل القومي المصري، وأن الوزارة لديها مخطط طموح ومشروعات ضخمة لتمنية مواردها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع رأس جميلة يأتي في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، ويوجد مقومات ومزايا بالمنطقة الاستثمارية، مؤكدًا ضرورة استدعاء المطورين المتخصصين في مثل هذه المشروعات الكبرى، أسوة بما جرى في قطاع السياحة والفنادق التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.