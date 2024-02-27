تفاصيل مشروعات تطوير حي «رأس جميلة» بمدينة شرم الشيخ.. تعرف عليها

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشاركة قيادات الوزارة في رسم المخططات والتصور النهائي لشكل المشروعات الجارية تنفيذها؛ لتطوير منطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّه تمّ الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، لإقامة مشروعات التطوير التي تتضمن:

مشروع فندقي

مشروعات عمرانية متكاملة

منطقة ترفيهية

مشروعات متنوعة لجذب السياحة الأجنبية

وأشارت المصادر إلى أن المشروعات جاءت بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 7 مليارات جنيه، فيما تبلغ المساحة الكلية لمنطقة رأس جميلة نحو 860 ألف فدان.

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح المشروع الجديد وهي كالتالي:

1. الموقع الاستراتيجي:

تقع منطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، بموقع استراتيجي متميز للغاية.

هي آخر قطعة أرض تطل على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير.

ملاصقة لمطار شرم الشيخ.

2. الشراكة مع القطاع الخاص:

من المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن طرح حي رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ على مستثمرين سعوديين، بالشراكة مع القطاع الخاص.

3. تنوع المشروعات:

يستهدف المخطط إقامة مشروعات سياحية فندقية على 50% من مساحة الأرض، التي تتجاوز مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع.

هذا بخلاف مشروع سكني عمراني متكامل وعدد من المولات التجارية، والوحدات الإدارية والتجارية لجذب السياحة العالمية للمنطقة.

4. تفاصيل المشروعات:

كشفت المصادر أن المخطط يتضمن مشروع سكني سياحي وتجاري على 403 آلاف و615 مترا مربع.كما يشمل مشروع للإسكان السياحي بعدد 1873 وحدة سياحية، وهذا بخلاف المشروع التجاري على مساحة نحو 16 ألف متر مربع.

5. مرافق ترفيهية: