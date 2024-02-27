رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل مشروعات تطوير حي «رأس جميلة» بمدينة شرم الشيخ.. تعرف عليها

كتب:

أيمن حمزة
04:03 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشاركة قيادات الوزارة في رسم المخططات والتصور النهائي لشكل المشروعات الجارية تنفيذها؛ لتطوير منطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّه تمّ الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، لإقامة مشروعات التطوير التي تتضمن:

  • مشروع فندقي
  • مشروعات عمرانية متكاملة
  • منطقة ترفيهية
  • مشروعات متنوعة لجذب السياحة الأجنبية

وأشارت المصادر إلى أن المشروعات جاءت بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 7 مليارات جنيه، فيما تبلغ المساحة الكلية لمنطقة رأس جميلة نحو 860 ألف فدان.

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح المشروع الجديد وهي كالتالي:

1. الموقع الاستراتيجي:

  • تقع منطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، بموقع استراتيجي متميز للغاية.
  • هي آخر قطعة أرض تطل على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير.
  • ملاصقة لمطار شرم الشيخ.

2. الشراكة مع القطاع الخاص:

  • من المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن طرح حي رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ على مستثمرين سعوديين، بالشراكة مع القطاع الخاص.

3. تنوع المشروعات:

  • يستهدف المخطط إقامة مشروعات سياحية فندقية على 50% من مساحة الأرض، التي تتجاوز مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع.
  • هذا بخلاف مشروع سكني عمراني متكامل وعدد من المولات التجارية، والوحدات الإدارية والتجارية لجذب السياحة العالمية للمنطقة.

4. تفاصيل المشروعات:

  • كشفت المصادر أن المخطط يتضمن مشروع سكني سياحي وتجاري على 403 آلاف و615 مترا مربع.كما يشمل مشروع للإسكان السياحي بعدد 1873 وحدة سياحية، وهذا بخلاف المشروع التجاري على مساحة نحو 16 ألف متر مربع.

5. مرافق ترفيهية:

  • تضمن مخطط رأس جميلة إقامة منتزه عام يضم مجموعة من المحال التجارية، والتي تضم عددا كبيرا من البراندات العالمية.
  • هذا بخلاف تصميم الحي بالكامل بتصميم يراعي التصور العام للمشروعات الجارية تنفيذها طبقا لمخطط التطوير الجديد.

 

 

اقرأ المزيد:

وزير السياحة: نصيب مصر من حركة السياحة العالمية ارتفع إلى 1.2%

خبير سياحي: مشروع تطوير رأس الحكمة يضع مصر على خريطة السياحة العالمية

تفاصيل مخطط حكومي لوضع منطقة رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية

وزير السياحة يبحث مع شركة META العالمية الترويج الرقمي لمصر بالخارج

«معلومات الوزراء»: 33% نموا في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية خلال 2023

الغرف السياحية: مصر تملك مقومات تصدر خريطة السياحة العالمية

خبير في السياحة الصحية: مصر تستهدف حصة أكبر من سوق السياحة العلاجية العالمية

وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين وضع المدينة الجديدة على خريطة السياحة العالمية

«الداخلية»: ضبط 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه في جنوب سيناء

إمساكية رمضان 2024 في جنوب سيناء.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

«الزراعة» تشارك بمنتجاتها في معارض وأسواق جنوب سيناء للسلع الغذائية

«الرعاية الصحية»: جنوب سيناء جاذبة لكبرى الاستثمارات بفضل التأمين الصحي الشامل

«مستثمري جنوب سيناء»: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة إضافة للسياحة المصرية

ضبط 20 كيلو مخدرات بحوزة عنصر إجرامي في جنوب سيناء

أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة جنوب سيناء

بتخفيضات تصل لـ30%.. استعدادات مكثفة لمعارض أهلا رمضان في جنوب سيناء
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.