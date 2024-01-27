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خبير: 2024 عام السياحة العربية في فنادق البحر الأحمر

كتب:

شاذلى عبدالراضي
10:42 م | السبت 27 يناير 2024
فندق سياحى بالغردقة

فندق سياحى بالغردقة

قال محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إنّ 2024 سيكون عام السياحة العربية بفنادق البحر الأحمر، مشيرًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الحجوزات لعملاء السياحة العربية في فصل الصيف المقبل، خاصة السعودية والكويت، وذلك من خلال الحجوزات الإلكترونية في الفترة الأخيرة. 

 معرض جدة الدولي للسفر والسياحة

وأشار «عيد» إلى أنّ مجموعة فنادق سياحية بالبحر الأحمر، برئاسة كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، تشارك في معرض جدة الدولي للسفر والسياحة، الذي تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري، بالمملكة العربية السعودية. 

ولفت إلى أهمية مشاركة فنادق البحر الأحمر في معرض جدة، حيث تأتي فنادق الغردقة فئة منتجعات الخمس نجوم، على قائمة الاختيارات المفضلة للسائح السعودي. 

المشاركة في المعارض الدولية

وأوضح رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك مساندة للسياحة المصرية مع بداية العام الجاري، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، مؤكدًا أهمية السوق السعودية خاصة في الموسم الصيفي المقبل. 

ولفت إلى أنّ فنادق الغردقة ومرسى علم، احتلت المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مصر، فئة منتجعات الخمس والأربع نجوم، على موقع بوكينج العالمي.

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بقلم شاذلى عبدالراضي