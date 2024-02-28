المستفيدون من أكبر حزمة حماية اجتماعية: «شكراً يا ريس أسعدت قلوب الملايين»

وجَّه أصحاب المعاشات بمختلف المحافظات الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد صرف الزيادات الجديدة المقدرة بـ15%، لما يقارب الـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وقال إبراهيم الإمام، موظف بالمعاش فى كفر الشيخ، إن قرار زيادة المعاشات قرار تاريخى للرئيس الإنسان وجاء فى وقته قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة، ليؤكد أن القيادة السياسية تشعر بهموم المواطن وخاصةً أصحاب المعاشات.

وأكد سمير عبدالوهاب، موظف بالمعاش، أنّ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة أسعد قلوب الملايين، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمساعدتهم على التغلب على ارتفاع الأسعار، وتوفير مستلزمات الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى دائماً ما ينحاز لمحدودى الدخل والموظفين وأصحاب المعاشات.

وفى الفيوم، قال إبراهيم جابر، وكيل مدرسة على المعاش بمحافظة الفيوم، إن الرئيس السيسى حريص على دعم كافة الفئات، ولا ينسى أصحاب المعاشات، موضحاً أنّ تلك الزيادة تساعده فى مواجهة التضخم وتخفيف الأعباء بسبب العادات المرتبطة بشهر رمضان والعيد، سواء الغذاء أو الملابس وغيرهما من المستلزمات الأساسية، مشيداً بصفقة رأس الحكمة التى زادت فرحتهم إلى جانب قرار زيادة المعاشات، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار سينعكس على الأسر المصرية.

وفى البحر الأحمر، عبَّر حمدى غريب، من أصحاب المعاشات، عن فرحته لافتاً إلى أن معاشه تضاعف عدة مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، ووجَّه رسالة إلى الرئيس: «شكراً يا ريس إنك شاعر بينا.. ربنا معاك.. وكفاية الحاجات الحلوة اللى بتعملها فى مصر وعلى رأسها الأمن والأمان الذى نعيشه».

وفى المنوفية، قال الشيخ ياسر حبيب، 73 عاماً، إمام وخطيب على المعاش مقيم بمركز الشهداء، إن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% من القرارات المهمة لأصحاب المعاشات التقاعدية، حيث يعتمدون على راتبهم طوال الشهر، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الآونة الأخيرة كان المعاش الخاص به لا يكفى، ولكن الزيادة تساعد على مواجهة أعباء الحياة بشكل أفضل، خصوصاً كبار السن الذين يعتمدون على المعاشات بشكل كبير، موجهاً الشكر للقيادة السياسية والدولة المصرية على الاهتمام بأصحاب المعاشات.

وفى الدقهلية، أكدت هانم إبراهيم أنها استقبلت قرار الزيادة بفرحة كبيرة: «المعاش أكثر حاجة مضمونة والزيادة أكيد أحسن بكتير، ألف شكر يا ريس»، فيما أشارت السيدة محمد إلى سعادتها بعد صرف الزيادة.

وفى قنا، قال بديوى محمد، موظف على المعاش، إن زيادة المعاشات فى الفترة الأخيرة كانت كبيرة وتعمل على توفير العيش الكريم، وتوقع على أحمد، بالمعاش، تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى تحقق الاستقرار الاقتصادى، فيما أكد محمد أبوالحسن، 62 سنة، مقيم بالإسماعيلية، أن الرئيس دائماً ما ينحاز للمواطن البسيط، ويعمل بكل جهد لدعم كل فئات المجتمع، مشيداً بالحملات التفتيشية اليومية قبل حلول شهر رمضان لضبط التجار الجشعين، ولفت السيد عطية، موظف بالمعاش، إلى أن القرار يخفف أعباء المدارس والجامعات على الأسر، مشيراً إلى أن القرارات أصبحت تدخل حيز التنفيذ فى أسرع وقت، وخاصة قرارات دعم فئة كبار السن.