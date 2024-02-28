احتجاجات لأهالي الأسرى الإسرائيليين أمام مركز شرطة «سديروت»

نظمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية أمام مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة سديروت شمال قطاع غزة، في ظل احتجاز الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسلطينية في قطاع غزة مع مرور أكثر من 140 يوما على الحرب.

المسيرة تصل إلى مركز شرطة سديروت

وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي فإن عائلات المحتجزين الإسرائيليين نزلوا مساء اليوم الأربعاء، ووصلوا إلى مركز شرطة «سديروت» للتحدث مع السلطات من أجل إسراع الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

تعليق أقارب المحتجزين

بدورها، شرحت شقيقة إحدى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة خلال المسيرة الاحتجاجية، أملها أن يتم الإفراج عن المحتجزين قريبا كلهم مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 140 يوما بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي أوضح إيفاريم، عم أحد المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، أنه يريد من الحكومة الإعلان عن صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين لأن الوقت ينفذ والحرب مستمرة.

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السبت 7 أكتوبر بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.