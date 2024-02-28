إحدى المشاركات بـ«قادرون باختلاف»: دعوة الرئيس لي أسعدتني كثيرا

قالت صفاء طه، الطالبة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن دعوة الرئيس السيسي لقادرون باختلاف، تعد وسام شرف وتشجيع لكل أصحاب الهمم، ودافع للإنجاز والشعور بالانتماء للوطن، ودليل على تقدير القيادة السياسية لكل المصريين.

فرحت كثيرا لإشادة الرئيس برسوماتي

عبرت «صفاء»، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها البالغة بحضور وتشريف الرئيس السيسي، لمؤتمر قادرون باختلاف، الذي يقام تحت رعايته، مضيفة أنها تشعر بسعادة بالغة، عندما أثنى الرئيس على رسوماتها، وطلب منها أن ترسم بورتريه له، وهذا ما أشعرها بالتقدير والتشجيع الكبير من الرئيس السيسي، لكل القادرون باختلاف.

وأضافت «صفاء»، أنها عبرت للرئيس السيسي عن امتنانها لأصدقائها بكلية الإعلام، الذين ساعدوها في إعداد الفيلم الذي عرض اليوم، موضحة رغبتها في الانضمام لقسم الإذاعة والتليفزيون، بالكلية، العام المقبل.

لوحة هدية للرئيس

شكرت صفاء الرئيس السيسي، على إتاحة الفرصة لها للعام الثاني على التوالي، لحضور مؤتمر قادرون باختلاف، حيث حضرت صفاء، العام الماضي، معرض قادرون باختلاف، وقامت بتقديم لوحة رسمتها للرئيس السيسي بفمها، وأنها سعيدة بطلب الرئيس منها اليوم لوحة جديدة، مجددةً شكرها للرئيس السيسي على دعمه لكل القادرون بإختلاف.

واختتمت بأنها تتمنى أن تستطيع المشاركة في مؤتمر قادرون باختلاف للعام المقبل، ومقابلة الرئيس السيسي مرة أخرى، حيث عبرت أن هذا اللقاء، يُعد تشريف ودافع كبير لها ولكل القادرون باختلاف.