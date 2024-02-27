ناقد فني: «المتحدة» تقدم دراما رمضانية دسمة تناسب جميع الأذواق

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دراما رمضانية دسمة، تناسب جميع الأذواق، تشمل ألوان متعددة من الدراما منها «التاريخية، والكوميدية، والاجتماعية»، والتي تستحوذ على عين المشاهد طوال شهر رمضان.

تقديم مسلسلات الـ15 حلقة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أضاف سعد الدين أن الشركة المتحدة تميزت أيضا على مستوى مشاركة النجوم الكبار والشباب والجيل الوسط، موضحا أن هذا التميز لم يتوقف على اختيار الممثلين فقط، ولكن في الإخراج والتأليف والتصوير، وغيرها من الأعداد المرتبة بالعمل الدارمي، بالإضافة إلى أنها تميزت في الأعمال رمضانية بتقديم مسلسلات الـ15 حلقة، والتي خلقت إيقاع سريع ومختلف للدراما.

شركة المتحدة تجمع بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي

وتابع: «خلال شهر رمضان ستقدم الشركة دراما تشمل موضوعات مختلفة، على سبيل المثال مسلسل الحشاشين يقدم دراما تاريخية ومسلسل ألف ليلة وليلة دراما فانتزيا قديمة، ومسلسلات كوميدية مثل عتبات البهجة والكبير أوي، ورواية أدبية للكاتب إحسان عبد القدوس تمثلت في مسلسل إمبراطورية ميم، الرواية التي قدمت في فيلم منذ أكثر من 50 عام، وكان بطولته سيدة الشاشة الفنانة فاتن حمامة».