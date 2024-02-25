كاتبة صحفية: المتحدة أتاحت مساحة كبيرة أمام البطولات النسائية في دراما رمضان

أشادت الكاتبة الصحفية حنان أبو الضياء، بإتاحة المتحدة المساحة للبطولات النسائية في أعمالها الدرامية، كان أبرزها مسلسل «تحت الوصاية» للنجمة منى زكى، مشيرًة إلى أهمية المسلسل النابعة من مناقشة قضية مهمة.

بطولات نسائية في دراما رمضان

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًة « الشركة المتحدة أنتجت أيضًا مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي، وكان يناقش أيضًا قضية مهمة، وكذلك مسلسل «فاتن أمل حرب» وكان يناقش أيضًا قضية هامة، حتى المسلسل الكوميدي «جت سليمة» للنجمة دنيا سمير غانم».

وتابعت: «هذا العام هناك أكثر من مسلسل، وكلها أعمال متنوعة وليست قضية واحدة، فمثلًا النجمة نيللي كريم تقدم دور كوميدي، وتقوم بدور فتاة تسمى «فراولة» محترفة قراءة الفنجان، وهذة الشخصية نتيجة لقراءة الفنجان يحدث لها تطور كبير، وتصبح سيدة مجتمع».

مسلسلات رمضان 2024

وأكملت: «ريهام حجاج تقوم هذا العام بدور جديد فى مسلسل «صدفة»، ويتضح ذلك من خلال تتر المسلسل، ويطرح المسلسل سؤالًا حول «هل من الممكن أن تلعب الصدفة دورًا كبيرًا جدًا فى حياة الإنسان، وتكشف أسراره الماضية، وترسم خطوط حياته القادمة»، وبالتالى الاسم يعبر عن تركيبة الشخصية».