من إمبراطورية ميم إلى محارب.. أبناء النجوم يسيطرون على دراما رمضان 2024

أبناء الفنانين يقتفون أثر آبائهم، ويطلون على الجمهور في مسلسلات رمضان 2024، حاملين راية الإبداع والموهبة، في ظهور استثنائي وواسع خلال دراما هذا الموسم الرمضاني، الذي سيكون بمثابة ساحة لاقتحام مواهب جديدة، يترقب ظهورها الجمهور بشكل كبير.. فكيف سيطلون في مسلسلات رمضان 2024؟

أبناء النجوم ظاهرة تملأ شاشات رمضان هذا العام 2024

تسيطر عائلة الفنان أحمد زاهر على دراما رمضان 2024، إذ تشارك الموهبة الصغيرة ليلى زاهر، في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» مع عدد من النجوم، بينهم سلمى أبو ضيف وإسلام إبراهيم، إذ تجسد ليلى دور فتاة طموحة تعمل في مجال الإعلام، وخلال عملها وحياتها تواجه تحديات عدة على المستوى الشخصي والعملي.

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ملك زاهر أيضًا تشارك في مسلسل «محارب»، الذي يحمل عددًا من النجوم، على رأسهم حسن الرداد وأحمد زاهر، إذ تجسد ملك دور فتاة قوية تدعم والدها في حربه ضد الظلم والفساد، ويحمل المسلسل أحداث مثيرة ومشوقة، بينما تشارك منى زاهر، في مسلسل «إمبراطورية ميم» مع خالد النبوي وحلا شيحة، وتجسد دور فتاة ذكية تواجه العديد من المواقف الصعبة في حياتها.

وفي مسلسل سر إلهي، تظهر مريم أشرف زكي لتشارك والدتها الفنانة روجينا، بطولة المسلسل، مع ظهور عددًا من النجوم بينهم أحمد مجدي ورنا رئيس، فيما وتجسد مريم دور فتاة تبحث عن حقيقة موت والدها طوال المسلسل.

يعود نور خالد النبوي للصورة من خلال عمل درامي جديد، إذ يشارك نجل خالد النبوي في مسلسل «إمبراطورية ميم» مع والده، في مسلسل من بطولة مشتركة لعدد من النجوم لعل أبرزهم حلا شيحة، ويجسد نور دور شاب طموح يسعى لتحقيق أحلامه في عالم الأعمال.

ويأتي شادي هاني رمزي، ابن الفنان هاني رمزي، ضمن قائمة أبناء الفنانين، مشاركًا في مسلسل «بدون مقابل» مع والده، في مسلسل يشارك به عدد من النجوم بينهم داليا البحيري، ويجسد شادي دور شاب خفيف الظل يواجه العديد من المواقف الكوميدية في حياته، ويتعامل معها في إطار كوميدي.